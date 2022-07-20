Evlat nöbetindeki baba: "Oğlumu almadan HDP'nin yakasını bırakmayacağım" - Haberler

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Evlat nöbetindeki baba: "Oğlumu almadan HDP'nin yakasını bırakmayacağım"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Evlat nöbetindeki baba: 'Oğlumu almadan HDP'nin yakasını bırakmayacağım'

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 51'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 51'inci gününde devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 51'inci gününe girdi. Şimdiye dek 303 ailenin katıldığı oturma eyleminde 37 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim olarak, gerekli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Diyarbakır'da yaşayan inşaat işçisi Celil Begdaş da, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Baba Celil Begdaş, kimsenin inkar edemeyeceğini ve oğlunun kimliğinin HDP il binasında çıktığını söyledi. HDP'nin peşini bırakmayacağını vurgulayan Begdaş, "Oğlumu almadan HDP'nin yakasını bırakmayacağım. Ne bu dünyada ne de öbür dünyada. Oğlumu HDP götürdü, nasıl götürmüşlerse öyle de getirsinler. Eğer onlarda biraz vicdan, Allah korkusu varsa çocuklarımızı gönderirler. Buradan herkese sesleniyorum. Gelin Diyarbakır anne ve babalarının çocuklarını verin. Vermeden kalkmayacağız" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Haberler

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