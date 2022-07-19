Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu gününde - Haberler

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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu gününde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 49'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 49'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 49'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 49'uncu gününe girdi. 11 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet'in kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunun piknik bahanesiyle Şırnak'a götürüldüğünü ve buradan da HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını ileri sürdü. Oğlunun geri dönmesini istediğini ve gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini aktaran Tokay, "Oğlum, bak seni kandırdılar, götürdüler. 37 arkadaşın geldi ailesinin yanına. Eğer sesimi duyuyorsan kaç gel. Annen hasta, seni çok özlediler" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Haberler

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