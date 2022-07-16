Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 47'nci gününde - Haberler

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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 47'nci gününde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 47'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 47'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti bin 47'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 47'nci gününde devam ediyor. 2010 yılında Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından kandırılarak 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan gelen anne Aynur Panay, 3 yıla yakın HDP önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. Oğlunun HDP ile PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını kaydeden anne Panay, evladını almadan eylemi bırakmayacağını kaydetti. Panay, "Ben oğlum için buradayım, HDP kaçırıp PKK'ya teslim etti. Ben oğluma sesleniyorum gel oğlum orası senin yerin değil, ben hastayım seni bekliyorum gel artık teslim ol. Seni çok özledim 10 bayramdır seni görmedim. Sen gelmeden ben buradan kalkmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Haberler

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