Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 42'nci gününde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 42'nci gününde

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 42'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 42'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 42'nci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 42'nci gününe girdi. Buruk bayram geçiren aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor.

2010 yılında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK yandaşları tarafından 13 yaşındayken kaçırılan oğlu Emrah için İstanbul'dan eyleme gelen anne Aynur Panay, oğluna hasret olduğunu, oğlunu çok özlediğini söyledi. HDP'nin oğlunu kaçırıp PKK'ya teslim ettiğini ileri süren Panay, "Emrah oğlum, orası senin yerin değil. Kurban olayım gel. Sen gelmeyinceye kadar buradan kalkmayacağım" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır PKK Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title