Evlat nöbetindeki ailelerden hüzünlü Babalar Günü

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 21'inci gününde sürüyor. Babalar, evlatlarından yıllardır bihaber Babalar Günü'nü hüzünlü geçiriyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 21'inci gününe girdi. Nöbetteki babalar, Babalar Günü'nü de buruk girerek evlatlarından gelecek bir haberi bekliyor.

"Babalar günü neyimize"

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in 2015 yılında terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığını öne sürerek evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, "Evladım için, ciğerim için buradayım. Babalar günü neyimize? Eğer evladım yanımda olsaydı babalar günü olurdu. Oğlumu kaçırıp götürdüler. Sonuna kadar oğlumun peşini bırakmamış, 7 yıldır. 3 yıldır da bu çadırdayım. Eğer evlat acısı olmazsa kimse burada bekleyebilir mi? Allah'a şükür 35 evladımız geldi. İnşallah darısı bizimkilerin başına olur. Babalar günümüz yok, düğünümüz, bayramımız yok. Hiçbir şey yok. Ama ne zaman Fatih'ime kavuşursam o zaman her şeyim olur" dedi.

11 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet'in örgüt mensupları tarafından kaçırılması üzerine oğlunun peşine düşen baba Ömer Tokay, 11 yıldır oğlundan uzak olduğunu söyledi. Tokay, "Oğlum evlenseydi şimdi belki onun çocuğu onun Babalar Günü'nü kutlardı. Sağ oluncaya kadar çocuğumun peşini bırakmayacağım. Gelsin Babalar Günü'nü kutlasın. 11 yıldır ondan uzağım" diye konuştu.

"Evladım yanımda olsaydı bana bir saat veya bir tür hediye getirirdi"

Oğlu Mehmet Aydın'ın için evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Nihat Aydın ise, tam 7 yıldır oğlundan uzak olduğunu dile getirdi. Aydın, "14 yaşındayken oğlumu alıp dağa kaçırdılar. Babalar Günü gelse benim neyime? Çünkü evladım olmadıktan sonra benim neyime. Eğer bugün evladım yanımda olsaydı bana bir saat veya bir tür hediye getirirdi. Baba, Babalar Günü'nün kutlu olsun derdi. Ama maalesef HDP ve PKK evlatlarımızı çalıp dağa götürdü. Eğer Evlatlarımız bizi duyuyorlarsa gelsinler, teslim olsun" diye konuştu.

Van'dan oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetinde olan Yusuf Erdinç de oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesi'nde hukuk okuduğunu anımsatarak HDP tarafından kaçırılıp götürüldüğünü ileri sürdü. Erdinç, "PKK'ya teslim edildi. PKK'da şimdi Amerika'ya askerlik yapıyor. Bugün diyorlar Babalar Günü'ymüş. Ne Babalar Günü? Baba günümüzü görmedik ki. HDP bizi paramparça etti. Ne Babalar Günü? Onların çocukları şimdi babalarının yanına gidiyorlar. Baba, gününüz kutlu olsun diyor. Ama bizim çocuklar nerede? Bizim çocuklar mağaralarda. Kuru ekmek bulamıyorlar. Onlar çiçek ile babalarının yanına gidiyorlar. Ama bizim çocuklarda mağaralarda kuru ekmek bulamıyorlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel