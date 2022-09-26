Evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurdukça katılımlar devam ediyor HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki ailelerin sayısı 312'ye yükseldi Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde bin 120 gündür sürdüren aile sayısı 312'ye ulaştı.

Evlat nöbetindeki aileler seslerini duyurdukça katılımlar devam ediyor

HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki ailelerin sayısı 312'ye yükseldi

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde bin 120 gündür sürdüren aile sayısı 312'ye ulaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 120'inci gününde devam ediyor. Evlat nöbetine 2 ailenin katılmasıyla sayısı 312'ye yükseldi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 1993 yılında 14 yaşındayken örgüte kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülün Filiz Bozkurt'tun kardeşi Saime Altunkaynak, kardeşine teslim olma çağrısında bulundu.

Saime Altunkaynak, ablası Filiz Bozkurt için geldiğini ve ona seslenmek istediğini söyledi. Altunkaynak, "Buradan ona seslenmek istiyorum. Abla, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan lütfen eve dön. Anne, bu hasret ile öldü, ben bu hasretle ölmeyeyim. Seni görmek istiyoruz, bu kadar yeter. Komşumuz tarafından 14 yaşında kandırılarak gitti. Ondan bir haber alamıyoruz" dedi.

Eyleme katılan diğer bir ailesi ise Van'dan geldi. 2015 yılında bölücü terör örgütüne kandırılarak götürüldüğü ileri sürülen Ebru Abalı'nın babası Musa Abalı oldu.