Evladı PKK tarafından kaçırılan anne: 'Kızımın geldiği gün, benim günüm olacak'

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP'lilerin kapı kapı gezerek kadın haklarından bahsettiğini belirterek, "Kızımın geldiği gün, benim günüm olacak" dedi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. İlk olarak Diyarbakır'da eylemlere katılan 5 çocuk annesi Nazlı Sancar, Van'da da eylem başlattı. Van'da her hafta eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar, yaklaşık 11 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma ve diğer çocuklar için mücadele veriyor.

"Benim ve kızımın hakkı nerede"

İHA muhabirine konuşan anne Nazlı Sancar, HDP'lilerin kızı Şeyma'nın elini kolunu bağlayarak dağa kaçırdığını ve PKK'ya teslim ettiğini belirtti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP'lilerin kapı kapı gezerek kadın haklarından bahsettiklerini ifade eden Sancar, "Benim kızım da bir kadındı. Benim kızımın hakkı nerede? Peki, benim hakkım nerede? Hem benim hem de kızımın hakkını versinler. 'Kadın değerdir, kadını öldürmeyin' demesinler. 2012 yılından beridir hem beni hem de kızımı öldürmüşler. Ne Kadınlar Günümüz ne de bayramlarımız var. Kızımın geldiği gün benim günüm olacak. Onların vicdanına sesleniyorum, çocuklarımızı getirsinler. Kendi çocuklarını dağa göndersinler" dedi. - VAN