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Evinin yanmadığına sevinemedi

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Çibir - Yerel
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Evinin yanmadığına sevinemedi Muğla'da alevlerin arasında kalan evinin kurtarmak için canla başla mücadele etti Keçilerini sahile, peteklerini ve kalp rahatsızı eşini de köye gönderen İbrahim Tezcan, küle dönen ormanlar yüzünden evinin kurtulduğuna sevinemedi Muğla'da orman yangını 4'üncü...

Evinin yanmadığına sevinemedi

Muğla'da alevlerin arasında kalan evinin kurtarmak için canla başla mücadele etti

Keçilerini sahile, peteklerini ve kalp rahatsızı eşini de köye gönderen İbrahim Tezcan, küle dönen ormanlar yüzünden evinin kurtulduğuna sevinemedi

MUĞLA - Muğla'da orman yangını 4'üncü gününde tamamen kontrol altına alınırken, ormanın içerisindeki yerleşim yerlerine de vatandaşlar dönmeye başladı. Keçilerini sahile, peteklerini ve kalp rahatsızı eşini de köye gönderen İbrahim Tezcan, yanan ormanlardan dolayı evinin kurtulduğuna sevinemedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 4 gün önce başlayan yangın, 4 bin 500 hektar alanı küle çevirdi. Yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. İlk günlerde boşaltılan yerleşim alanlarına ise, vatandaşlar yavaş yavaş dönmeye başladı. Ailesi ile birlikte ormanın tam ortasında kalan İbrahim Tezcan'da bunlardan bir tanesi oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tezcan, "Yangın olduğunu duyduğumda kalp rahatsızı eşimi ve bal kovanlarını köye götürdüm. Keçilerimi ise sahile indirdim. Kendi çabamla evin etrafını su ile bolca suladım. Ancak alevler, evimizin bulduğu yere gelmeden başka tarafa yönledi" dedi.

Evinin kurtulduğuna sevinemedi

Ailesini ve hayvanlarını tekrar eve getiren Tezcan, "Evimin kurtulduğuna nasıl sevinebilirim ki. Eskiden sabah kalktığımız da mis gibi çam kokusuyla güne başlıyorduk. Ancak şimdi ise is kokuyor. Bir daha bu kadar alan nasıl yeşillenir bilinmez. Artık arılarında bal yapacağı ağaçlar kalmadı" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Yerel

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