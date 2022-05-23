Bafra'da çatı katı yangını - Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangında çatı katında bulunan eşyalar küle döndü.

Yangın, Mevlana Mahallesi Cengizhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katından çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 2. kattaki tadilat dolayısıyla çatı katında bulunan eşyalar tamamen yandı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel