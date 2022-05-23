Bafra'da çatı katı yangını - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bafra'da çatı katı yangını

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangında çatı katında bulunan eşyalar küle döndü.

Yangın, Mevlana Mahallesi Cengizhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı katından çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 2. kattaki tadilat dolayısıyla çatı katında bulunan eşyalar tamamen yandı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title