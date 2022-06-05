Evinin balkonuna yuva yapan serçenin yavrularına sahip çıktı - Haberler

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Evinin balkonuna yuva yapan serçenin yavrularına sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Evinin balkonuna yuva yapan serçenin yavrularına sahip çıktı Antalya'nın Serik ilçesinde balkonuna yuva yapan serçe kuşuna sahip çıkan yaşlı adam, yavrularına da sahip çıkarak koruma altına aldı.

Evinin balkonuna yuva yapan serçenin yavrularına sahip çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde balkonuna yuva yapan serçe kuşuna sahip çıkan yaşlı adam, yavrularına da sahip çıkarak koruma altına aldı.

Serik'in Boğazkent Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Osman Şimşir, balkonuna yuva yapan serçe kuşuna sahip çıktı. Şimşir, kuşun yavrularına da sahip çıkarak koruma altına aldı. Kuşu ve yavruları gözü gibi koruyan Şimşir, "Serçe geldi buraya kondu. Biz de kendi haline bıraktık. Aradan zaman geçti, yuva yapmış. Şimdi yavruları var. Biz de yavruları koruma altına aldık. Hiç dokunmuyorum. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Annesi yavrularına yiyecek getiriyor. Onların mutlu halini seyrediyorum" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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