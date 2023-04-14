Evini ve arkadaşlarını kaybeden genç sporcu hayali için mücadelesini sürdürüyor

Hatay'da depremde takım arkadaşlarını kaybeden genç basketbolcu Mehmet Harbelioğlu, çadır kentte basketbol sahasında antrenman yaparak, Fenerbahçe hayalinin peşinde koşuyor.

Hayali Fenerbahçe basketbol takımında oynamak olan 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Harbelioğlu (14), Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da takım arkadaşlarını kaybetti, evleri yıkılınca da kendi ailesiyle çadır kente yerleşti. Genç sporcunun talebi üzerine çadır kentte antrenman yapabilmesi için basketbol potası da yerleştirildi. Şimdi tek başına antrenman yapan Harbelioğlu, formda kalarak tekrar bir takımda yer almak için mücadele veriyor.

Daha önce AGB basketbol takımıyla Türkiye Şampiyonu olan Harbelioğlu'nın daha sonra kentte İlk Adım takımında forma giydiği öğrenildi.

"Evimiz yıkıldı, arkadaşlarımızı kaybettim"

Takım arkadaşlarını kaybeden ve çadır kentte tek başına antrenman yapmak zorunda kalan genç sporcu Mehmet Harbelioğlu, "Çadır kentte kalıyorum, depremde evimiz yıkıldı. Hayalim basketbolcu olmaktı depremden önce AGB diye bir takımda oynuyordum Türkiye şampiyonu oldu, sonra oradan İlk Adım diye bir takıma geçtim. Depremde arkadaşlarımı kaybettim çadır kente geldim. Burada pota için başvurular yaptım. Potayı yaptırdım. Şimdi elimden geldiğince basketbol oynamaya çalışıyorum. Kendi idmanlarımı yapmaya çalışıyorum. Hayalim Fenerbahçe takımına katılmaktı. Hem okuyorum hem basketime çalışıyorum olabildiğince. Bilmeyenlere de öğretiyorum. Ben basketboldan önce hiç basketbolu sevmezdim sonra bir ara bir top aldım elime sonra o sevdayı hiç bırakamadım" dedi.

"Hedefim Fenerbahçe"

Takım arkadaşlarından birçoğunu Antakya'da kaybettiğini aktaran Harbelioğlu, "Depremden önce 5 Şubat gecesi maçımız vardı. Orada gördüm en son onları. Ertesi gün hiçbiri yoktu. Şu an 8'inci sınıfım. LGS'ye hazırlanıyorum amacım basketbol için spor lisesine gidip oradan basketbolcu olarak çıkmak. Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum buradan Fenerbahçe'ye, takım kulübü başkanına sesleniyorum lütfen elimden geldiğince çalışıyorum, hayalim sadece Fenerbahçe basketbol takımına geçip basketbolcu olmak" ifadelerini kullandı. - HATAY