Evine yerleşen depremzede: "Biz yaz gitti diye üzülmedik çünkü evin içerisi de yaz gibi"

Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzede Arzu İnce, "Yaz mevsimi bitti diye üzülmedik, evin içerisi yaz sıcaklığında" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Elazığ'da çalışmalar süratle ilerliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da TOKİ konutlarının yapımı hızla devam ediyor. Tamamlanan konutlar birer birer hak sahiplerine kura ile teslim edilmeye devam ediyor. Konutlarında güven içerisinde oturan depremzedeler, artık kış korkusu yaşamadıklarını evlerinin içerisinin yaz sıcaklığında olduğunu söyledi. Konutlardan memnun olduğunu aktaran depremzede Arzu İnce, "Allah devletimize zeval vermesin. O süreçte en zor anımızda dahi yanımızdalardı" ifadelerini kullandı.

Depremzede Arzu İnce, "Elazığ depreminde evimiz önce hafif hasar aldı, Kahramanmaraş depreminde ise ağır hasar aldı. Şu anda evimiz yıkıldı. 14 aydır TOKİ'de oturuyoruz. Çok memnunum. Evimi çok seviyorum. Sağ olsunlar yetkililer de ilgileniyorlar. Ufak tefek illa ki sorunlar oluyor. Evimi çok seviyorum. Komşularımı çok seviyorum. Evimiz gayet sıcak. Biz kış geldi, yaz gitti diye üzülmedik çünkü evin içerisi de yaz gibi. İnce şeyler giyiniyoruz. Evimiz çok sıcak. Bütün komşularımın da memnun olduğunu düşünüyorum. Önceki evimizde hatırlarımız ve geçmişimiz çok fazlaydı. Yıkıldıktan sonra önünden geçtiğimde halen bir burukluk ve hüzün var içimde" diye konuştu.

Evini çok sevdiğini dile getiren İnce, "Güzel bir başlangıç yaptık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle güzellikler ve iyiliklerle geçireceğimiz günlerimiz olur. İnsanız, üzüntülerimiz de oluyor sevinçlerimiz de oluyor. Allah devletimize zeval vermesin. O süreçte en zor anımızda dahi yanımızdalardı. Bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Hiçbiri bizleri yalnız bırakmadılar. Maddi ve manevi olarak yanımızdalardı. 11 ilde evler darbe aldı. Çok şükür bizim can kaybımız olmadı. Giden eşya oldu fakat öyle kişiler vardı ki hiçbir şey alamadılar. Rabbim kötülük yapmak isteyenlere fırsat vermesin. Bir şehir değil, bir köy değil 11 ilde yıkım meydana geldi. 14 ay oldu buraya taşınalı. Buradan çok memnunum" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ