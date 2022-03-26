Evine bomba düşmesi sonucu kardeşlerini kaybeden kız kardeşlerin 'savaş' gözyaşları

Ukrayna'da savaşın ortasında kalan 3 kız kardeşten biri, evine bomba isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti, Diğer iki kardeş ise 60 saatlik yolculuğun ardından Türkiye'ye sığındı. Antalya'ya gelen iki kardeş, o anlara döndükçe gözyaşı dökerek, "Sürekli bombalıyorlar. Türkiye güvenli yer" dedi.

Antalya'da yaklaşık 15 yıldır yaşayan Ukraynalı Valentyna Garipova (52), bir süre önce gittiği Ukrayna'da savaşın patlak vermesiyle orada kaldı. 26 Şubat'ta korona virüse yakalanan Garipova, Kiev'den ayrılamadı. 15 Mart günü ise Kiev'in Glebovka köyünde yaşayan ablası Stepyra Kalinskaya Tanya (60), evine bomba isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Ablasının ölümü sonrası yıkılan Garipova, bir diğer ablası Bilavskaya Galiba'yı (72) da yanına alarak Ukrayna'dan ayrıldı. Karayoluyla önce Romanda, ardından Bulgaristan'a geçen iki kardeş, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girip, oradan da Antalya'ya geldi. İki kardeşin çocukları ise Ukrayna ordusunda savaş için ülkesinde kaldı.

"Sürekli bombalıyorlar"

Olayın halen şokunda olan Valentyna Garipova, savaş başladığında korona virüse yakalandığını ve bu sebepten ötürü Kiev'den ayrılamadığını söyledi. Savaş esnasında ablası, dedesi ve yeğenini kaybettiğini belirten Garipova, "Dedem Harkov'da, kız kardeşim Kiev Bölgesi'nde öldü. Bu çok korkunç. Sürekli bombalıyorlar. Uyku uyuyamıyoruz. Dükkanlar bomboş ve yiyecek bir şey yok. Şimdi biraz yiyecek getirmeye başladılar. İlk başlarda ilaç bile yoktu. Çok zordu. Kiev daha sakin diğer şehirler daha kötü durumda. Mariupol ve Kiev'in dış taraflarını tamamen bombaladılar. Oralarda hiçbir şey kalmadı. İnsan kalmadı. Çok fazla kişi öldü. Yaşlı kadınları gelişigüzel öldürüyorlar. Bizim çocuklarımız Ukrayna'yı savunuyorlar. Çok fazla ölü çocuğumuz var. Biz Rusya'ya saldırması için ne yaptık? Burada evim olduğu için Türkiye'ye geldim. 60 saatte buraya gelebildik. Ukrayna'daki durum düzelene kadar burada kalacağız" dedi.

"Türkiye güvenli yer"

15 yıldır Antalya'da yaşadığını ancak savaş zamanında Ukrayna'da olduğunu aktaran Garipova, Türkiye'nin kendilerine çok yardımcı olduğunu da sözlerine ekleyip, "Türkiye bize yardımcı oldu. Türkiye'ye teşekkür ederim. Burası güvenli yer. Çocuklarımın da gelmesi için çabalayacağım. Gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı.

"Kuzenlerimin yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum"

Türkiye'ye sığınan diğer kardeş Bilavskaya Galiba (72) da, kuzenlerinin Ukrayna'da kaldığını belirterek, "Şimdi şuan nerede olduklarını bilmiyorum. Yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyorum. Hatta evlerinin bombalanıp bombalanmadığını bile bilmiyorum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ruslar bırakmıyor. Kızıl Haç'ın yardımlarına da izin vermiyorlar" diye konuştu. - ANTALYA