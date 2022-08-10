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Evinde uçak yapıyor, Almanya'dan bile sipariş aldı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan meslek lisesi mezunu genç, evinde maket uçak yapmaya başladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan meslek lisesi mezunu genç, evinde maket uçak yapmaya başladı. Titizlikle çizip gerçeği gibi şekillendirdiği uçaklara Almanya'dan bile sipariş geldi.

"PİLOT OLMA HAYALİM VARDI"

Çocukluğunun geçtiği İstanbul'da evleri havalimanına yakın olduğu için pilot olma hayali kuran Ömer Faruk Karakoyun, bu hedefine ulaşamasa da evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek uçakları tutkuyla şekillendirmeye başladı. Uçakların peşinden heyecanla baktığı günleri anlatan 27 yaşındaki Karakoyun, "Işıkları, motor sesleri bende merak uyandırdı. Pilotluk sınavlarına hazırlandım. Ama nasip değilmiş, olmadı. Ben de pes etmedim. Yine hayalimin peşinden gidiyorum. Yaptığım uçak tasarımları da o aşkın ve tutkunun birer parçası oldu" dedi.

"MOTORLARININ TANESİNE BİR HAFTA UĞRAŞ VERDİM"

Ağaç parçaları kullanarak yaptığı ilk uçağı 2,5 ayda tamamladığına değinen meslek lisesi tasarım bölümü mezunu Karakoyun, "Çok ince işçiliği var. Motorlarının tanesine bir hafta uğraş verdim. İşimi seviyorum ve severek yapıyorum. Erken saatlerde kalkıp gece yarılarına kadar çalışıyorum" diye konuştu.

"ALMANYA'DAN UÇAK SİPARİŞİ ALDIM, 25 BİN LİRAYA SATACAĞIM"

Tasarımlarının sosyal medyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Karakoyun, "Çizimini bir ayda tamamladığım 2 metre uzunluğundaki uçağı Türkiye'den Almanya'nın Berlin şehrine sipariş olarak yaklaşık 25 bin lira bedelle göndereceğim" şeklinde konuştu.

(Seyfullah Uzun - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Almanya Suluova Amasya Yerel Güncel Haberler

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