Evinde ölü bulunan adam son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinde ölü bulunan Orhan Çırak son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İstasyon Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde yaşlı annesiyle yaşayan 55 yaşındaki Orhan Çırak, akşam saatlerinde evinde ailesi tarafından cansız bedeni bulundu. Aile durumu 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evde ağızından kan gelerek hareketsiz şekilde yatan Orhan Çırak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çırak'ın cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı.

Bugün Göçmenler caddesinde evinin önünde okunan Kur'an-ı Kerim sonrası öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK