Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sahibi 4 baykuş yavrusu çıktı - Haberler

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Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sahibi 4 baykuş yavrusu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sahibi 4 baykuş yavrusu çıktı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evinin çatısından gelen sesler üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, baykuş yavrularını görünce şoke oldu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evinin çatısından gelen sesler üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, baykuş yavrularını görünce şoke oldu. Ekipler tarafından alınan baykuş yavruları daha sonrasında güvenli bir yere bırakıldı.

Kızılcaali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fayik Çakar evinin çatısından sesler duymaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan ekipler, 4 peçeli baykuş yavrusunu gördü. Baykuşları koruma altına alan ekipler, saha sonrasında güvenli bir ortama bıraktı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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