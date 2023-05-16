Evi yanan aileye yardım eli

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde evlerinde çıkan yangın nedeniyle eşyaları kullanılamaz hale gelen Zinnetbaş ailesinin yardımına, Manisa Büyükşehir Belediyesi koştu. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, çekyat, halı gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri evi yanan vatandaşa ulaştırarak yüz güldüren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, umutsuzluk anında vatandaşın umudu oldu.

İl genelinde belediyecilik hizmetlerini ara vermeden sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zor ve sıkıntılı günlerinde de sosyal belediyecilik yüzüyle yanlarında oluyor. Bu çerçevede Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde evleri yanan Zinnetbaş ailesine çekyat, fırın, çamaşır makinesi, halı, televizyon ve buzdolabından oluşan eşya desteği sağlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Zinnetbaş ailesine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, ev eşyalarını teslim etti.

Sağlanan destek nedeniyle memnuniyetini paylaşan Yeşim Zinnetbaş, Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mutluluk yaşadığını ve çıkan yangın nedeniyle yaşadıkları umutsuzluğun azaldığını ifade ederek, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA