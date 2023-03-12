Evi enkaza döndü, 47 yıllık dikiş makinesini bırakmadı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Dudunaz Özsoy, terzilik yaparak aldığı evi depremde enkaza dönmesine rağmen, 47 yıllık dikiş makinesini bırakmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 kent içinde en çok Hatay'da yıkım ve can kaybına neden oldu. Antakya'nın Esenlik Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Dudunaz Özsoy, 30 yıl önce terzilik yaparak ev sahibi oldu. 4 katlı binanın giriş katında eşi Galip ve kızıyla yaşayan Dudunaz Özsoy, depreme uykuda yakalandı. Kuvvetli sarsıntıyla birlikte Özsoy, kızıyla kendini dışarı atarken, 70 yaşındaki eşi Galip Özsoy, enkaz altında kaldı. Yaklaşık 10 saat sonra Galip Özsoy, hafif yaralı olarak kurtarıldı. Özsoy çiftinin, yaşadığı apartmanın diğer bloku ikinci depremde yıkıldı. Bir bloğun ağır hasarlı, diğer bloğun tamamen yıkıldığı depremde şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Ailesi ve sevdikleriyle yaşadığına şükreden Özsoy, büyük hasar gören evinden kalan eşyalarını tahliye etti. Sadece küçük eşyalarını alabilen Özsoy, evinin taksitlerini dikiş dikerek ödediği 47 yıllık dikiş makinesini bırakmadı.

"Ağaca sarıldım"

65 yaşındaki 5 çocuk sahibi Dudunaz Özsoy, depreme uykuda yakalandıklarını hatırlatarak, hafif bir sallandıklarını ve hemen dışarı koştuklarını söyledi.

Eşinin çıkarken enkaz altında kaldığını anlatan Özsoy, "Kızımla ikimiz kurtulduk, eşimi de daha sonra hafif yaralı şekilde kurtardılar. Sanki evin içine bomba atıldı, ışıklar girdi. Gerisini hatırlamıyorum, bir de eşimi görmeyince hafızam silindi. Eşimi kaybettiğimi düşündüm çok ağladım. Ayakta duramıyorduk, dışarıda ağaca sarıldım. Çok şükür sağ çıktık" dedi.

"47 yıllık makinemi bırakamazdım"

2 bloklu binanın 30 yıllık olduğunu hatırlatan Özsoy, "Diğer blok tamamen yıkıldı. Bizimki ayakta kaldı. Çok şükür rabbime. Eşyalarımın hepsini çıkaramadım, birçoğu kırılmış. Canımız sağ olsun. 17 sene dikiş dikerek evime katkı verdim. O şekilde çalışarak bu evlere sahip olduk. 47 yıllık makinemi bırakamazdım, büyük bir hatırası var. Yeniden dikiş dikmesem de kızlarım kullanır. Şu an gidiyoruz ama geri döneceğiz. Memleketimizi asla kimseye kaptırmayız. Kesinlikle geri döneceğiz. Şu an dünyanın en büyük zengini benim, çekirdek aile olarak hepimiz yaşıyoruz. Rabbim bana yavrularımı, torunlarımı bağışladı. Şükürler olsun" ifadelerini kullandı. - HATAY