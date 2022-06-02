Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı - Haberler

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Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı - Murat Yalçın - Yerel
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Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındıMUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı

MUĞLA Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.

Pazaryeri Mahallesi'nde eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılanını fark eden ev sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı. Ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Yerel

Fethiye İtfaiye Muğla Yılan Yerel Haberler

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