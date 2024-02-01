Üye Girişi
Haberler

Evde uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Ev ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve imalat malzemeleri ele geçirildi.

Ev değil, sanki uyuşturucu imalathanesi

İklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapıyordu

BİLECİK - Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahısla ilgili jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında, uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken hakkında tahkikata başlanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Söğüt Güvenlik Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title