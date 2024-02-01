Evde uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı

Ev değil, sanki uyuşturucu imalathanesi

İklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapıyordu

BİLECİK - Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahısla ilgili jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında, uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken hakkında tahkikata başlanıldı.