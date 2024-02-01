Evde uyuşturucu imalatı yapan şahıs yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Ev ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve imalat malzemeleri ele geçirildi.
Ev değil, sanki uyuşturucu imalathanesi
İklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapıyordu
BİLECİK - Bilecik'te iklimlendirme sistemi kullanarak evde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde iklimlendirme sistemi kullanarak evinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.D. isimli şahısla ilgili jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak operasyon düzenlendi. Şahsın ev ve aracında, uyuşturucu madde ve iklimlendirme sistemi araçları ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınırken hakkında tahkikata başlanıldı.