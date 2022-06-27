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Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Evde tıraş hizmeti mahalle mahalle devam ediyor

Adıyaman Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik evde saç ve sakal tıraşı hizmetine devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik evde saç ve sakal tıraşı hizmetine devam ediyor.

Sürdürülen proje ile ilgili bilgi veren yetkililer, ihtiyaç sahibi yaşlılar ve engellilere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

İldeki ihtiyaç sahibi vatandaşların dertlerine ortak olmak ve yardımlarla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmek için çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarımızdan birisi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik kişisel bakım hizmeti oldu.

Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın talimatları doğrultusunda, görevli erkek kuaförlerimiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız evlerinde ziyaret edilerek, saç-sakal tıraşları gibi kişisel bakımları yapılıyor. Bu projemizi Esentepe, Altınşehir, Sümerevler ve Fatih Mahallemizdeki vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirdik" diye konuştu.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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