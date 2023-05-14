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Evde sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımıyla oy kullandı

Evde sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımıyla oy kullandı

Yerel Haberler

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yatağa bağımlı 96 yaşındaki Gazla Üregil, oy vereceği okula evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından ambulansla götürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yatağa bağımlı 96 yaşındaki Gazla Üregil, oy vereceği okula evde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından ambulansla götürüldü.

Hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan seçmenlerden talepte bulunanlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere götürülüyor. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşların yardımına koştu. Cizre ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı 96 yaşındaki Gazla Üregil, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak, ambulansla oy vereceği Vatan İlköğretim Okuluna götürüldü. Okulda sandığının bulunduğu kata taşınan Üregil, 1175 nolu sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdikten sonra ekiplerce yine evine bırakıldı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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