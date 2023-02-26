Evde sabun üretip satan çocuk, ücretini depremzedelere gönderecek

KASTAMONU - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından televizyondan izlediği haberlerden etkilenen 9 yaşındaki çocuk, evde ürettiği sabuhların sokakta kurduğu tezgahta satarak ücretini depremzedelere gönderiyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgede mağdur olan depremzede ailelere yardımlar devam ediyor.

Bu çerçevede Kastamonu'nun Cide ilçesinde ikamet eden 9 yaşındaki Enis Kaan Turhan, televizyondan izlediği haberlerden etkilendi. Bunun üzerine boş vakitlerini oyun oynamak yerine evde sabun üreterek geçiren Enis Kaan Turhan, evde ürettiği sabunları sokakta açtığı tezgahta satışa sundu. Sattığı sabunlardan elde ettiği ücretini bağış kutusunda toplayan Enis Kaan Turhan, bunların ücretini depremzedelere gönderiyor. Enis Kaan Turhan'ı sabun satarken gören vatandaşlar ise hem sabun alıyor hem de duyarlılığından ötürü tebrik ediyor.

"Deprem haberlerini görünce afetzedeler için bir katkıda bulunmak istedik"

Cide Atatürk İlkokulu'nda okuyan 9 yaşındaki Enis Kaan Turhan, "Deprem haberini duyunca bende bir katkıda bulunmak istedim. Bende burada sabun yapıyordum, bolca sabun yapıp gelirlerimi depremzedeler için bağış yapmak istedim. Enkaz altındaki insanları görünce çok etkilendim. Ailem bana bu konuda destek oldu. Satışlarım çok iyi gidiyor, okuldaki arkadaşlarımda bana destek oldu. Benim gibi düşünenlerde ellerinden geleni yapsınlar" dedi.

Sokakta tezgahta satılan sabunlardan alan bir kişi ise, "Böyle küçük yaşta bir çocuğun bu kadar güzel ve ince düşünmesi çok güzel bir şey. Bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz, çok tebrik ediyorum bütün çocuklara örnek olsun" diye konuştu.