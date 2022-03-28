Evde kişisel bakım ve temizlik hizmetiyle binlerce vatandaşa ulaşıyorlar

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesinin Evde Kişisel Bakım hizmeti verdiği ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısı bin 800'ü aşarken, evde periyodik temizlik hizmeti sunulan ilçe genelindeki 405 haneye de toplamda 2 bin 383 kez ulaşıldı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmeti' ile ihtiyaç sahibi, mağdur durumdaki yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları yalnız bırakmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, yaşlı, hasta veya engelleri nedeniyle bir takım gündelik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara ulaşılarak sunulan hizmet, pandemi koşullarına da dikkat edilerek devam ediyor.

Kişisel bakım hizmeti bin 800'ü aştı, 405 haneye 2 bin 383 kez ulaşıldı

Akdeniz'de, berber ve kuaför hizmeti verilen ihtiyaç sahibi vatandaşların sayısı bin 800'ü aşarken, evde periyodik temizlik hizmeti verilen 405 haneye de toplamda 2 bin 383 kez ulaşıldı. Hizmet ihtiyacı olan vatandaşların tespiti için ayrıca saha araştırması da yapılıyor. Yine, uzman psikolog ve sosyologlar gözetiminde gerçekleşen etkinlikler ile binlerce kadına da ulaşılarak, kadın hakları, şiddetle mücadele, aile içi iletişim ve toplumsal cinsiyet eğitimi gibi konularda eğitimler verildi.

"İhtiyaç sahibi insanlarımızın daima yanındayız"

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, sosyal proje hakkında yaptığı değerlendirmede, gönül belediyeciliğini esas alan ve sosyal belediyecilik ilkelerini önceleyen bir anlayışla Akdeniz halkına hizmet verdiklerinin altını çizdi. Başkan Gültak, "Akdeniz'de ihtiyaç sahibi veya mağdur durumdaki hiçbir insanımızı yalnız bırakmıyor, her fırsatta yanlarında oluyoruz. Yaşlı, engelli veya yalnız yaşayan mağdur durumdaki insanlarımızın bu zor günlerinde destek olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak, bizi biz yapan en köklü değer ve geleneğimizdir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olup onların ihtiyaçlarını karşılamaya, hayatlarını kolaylaştırıp sıkıntılarını, endişe ve dertlerini elimizden geldiğince azaltmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN