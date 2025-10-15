Haberler

Evde Bakım Yardımı'na 6 Milyar Lira Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakıma muhtaç vatandaşlar ve aileleri için toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bu destek, engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşamasını amaçlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 521 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı

Fransızlar bebeklerine artık bu Türk ismini veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.