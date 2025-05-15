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Evde Bakım Yardımı İçin 5,4 Milyar Lira Destek Başlatıldı

Evde Bakım Yardımı İçin 5,4 Milyar Lira Destek Başlatıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım desteği alan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine toplamda 5,4 milyar lira ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Bu yardımların engelli bireylerin aileleri ile birlikte yaşamalarını desteklemek amacıyla yapıldığı belirtildi.

ANKARA (İHA) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 541 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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