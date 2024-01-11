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Gölbaşı ilçesinde evde bakım ve temizlik hizmetleri devam ediyor

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde VEFA Programı çerçevesinde yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı olan vatandaşlara evde bakım ve temizlik hizmetleri sunulmaktadır. Kurulan ekipler tarafından vatandaşların kişisel bakımları ve ev temizlikleri yapılmaktadır. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletmektedir.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde evde bakım ve temizlik hizmetleri devam ediyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde VEFA Programı çerçevesinde kişisel bakımlarıyla temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlara yönelik çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar çerçevesinde kurulan ekipler tarafından yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşların kişisel bakımları ile ev temizlikleri yapılıyor. Evleri ekipler tarafından temizlenen aynı zamanda kişisel bakımları yapılan vatandaşlar, çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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