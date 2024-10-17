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Evcil Hayvanlar İçin Çip ve Aşı Çağrısı

Evcil Hayvanlar İçin Çip ve Aşı Çağrısı
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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, evcil hayvanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahipli hayvanların çipletilerek ve aşı yaptırılarak kayıt altına alınmasını istedi. Yeni düzenleme ile kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahipli ev hayvanlarının sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir duyuru yaparak sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, evcil hayvan sahiplerine çipletme ve aşı yaptırarak hayvanlarını kayıt altına almaları çağrısında bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile yürürlüğe giren uygulamayla evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi. Bu uygulamayla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il ve ilçe, acil durumda ulaşılabilecek kişi gibi bilgiler kayıt altına alınıyor. Sahipli hayvanların kayıt altına alınması, hem hayvanların güvenliği hem de sahiplerinin yasal sorumlulukları açısından büyük önem taşıyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bu uygulamanın kaybolan veya sahiplerinden ayrılan hayvanların bulunmasına yardımcı olacağını vurgularken, aşılama işlemleri ile hayvanların sağlık durumlarının iyileştirileceği ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunacağı belirtildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sahipli ev hayvanlarına çip ve aşı çağrısı yaptı. Yapılan paylaşımda, "Sahipli ev hayvanlarınızı müdürlüğümüzde çipletip, aşılatarak kayıt altına aldırınız" ifadelerine yer verildi.

Hayvan sahiplerinin, evcil dostlarının çip ve aşı süreçleri hakkında detaylı bilgi almak için müdürlükle iletişime geçmeleri önerildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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