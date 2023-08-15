Ev yangınında 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı

GAZİANTEP Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi 81005 Sokakta ikamet eden Ömer Polat'a ait evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu müdahale edilen alevler tamamen söndürülürken, evin penceresinden yükselen dumanlar hem itfaiye ekiplerine hem de ekiplere yardımcı olan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Binanın terasından gökyüzüne yükselen dumanlar, mahalleliye ise korkulu anlar yaşattı. Oturma odası olarak kullanılan odada başlayan alevler ekiplerin zamanında müdahalesi ile yayılmadan söndürülürken, odadaki eşyalar tamamen kül oldu.

Dumandan etkilenen Ömer, Döne Polat çifti ile çocukları Ümit, Esila, İkra Polat dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Maddi hasara yol açan alevlerin kat'i sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.