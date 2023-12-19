Ev kadınları boş zamanlarını rölyef yaparak değerlendiriyor

Şehitkamil Belediyesi, ev kadınlarının boş zamanlarını değerlendirmelerine imkan sağlamayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Kağıt Rölyef Kursu'na katılan kadınlar, üç boyutlu kağıt rölyef sanatını öğreniyorlar.

Şehitkamil Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan Kağıt Rölyef Kursu, yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hanımlar Lokalinde rölyef kursuna katılan kadınlar, üç boyutlu kağıt rölyef sanatının tüm inceliklerini öğrenme imkanı buluyorlar. Sabır ve dikkat gerektiren üç boyutlu rölyef kursuna katılan kadınlar, öğrendikleri bilgi ve becerileri sayesinde ürettikleri eserleri hem hediyelik olarak kullanıyor hem de satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Kursiyerlerimiz, burayı bir terapi merkezi olarak görüyorlar

Kursiyerlerin boş zamanlarını kursa katılarak değerlendirdiklerini, evlerini tablolarla süslediklerini belirten Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokali Kağıt Rölyef Kursu Öğretmeni Aysel Nar, "Şehitkamil Belediyemizin Hanımlar Lokalinde açmış olduğu rölyef kursunda kadınlarımıza eğitim eğiyoruz. 60 kursiyerimize haftanın 5 günü olmak üzere değişik gruplar halinde eğitimler veriyoruz. Yaptığımız çalışmalar, modellerine ve büyüklüklerine göre değişiyor. Kursiyerlerimiz, 8-10 tane resim alıp geliyor. Aldıkları resimleri benim yönlendirmelerime göre kesiyorlar. Keçeli kalemlerle boyama yapılıyor. Boyamadan sonra takoz dediğimiz yükseltmek için koyduğumuz malzeme var. Takozları da kursiyerlerimiz yapıyor. Resimler kesildikçe kademe kademe yapıştırılıyor. Daha sonra da üç boyutlu takılarla da süslemeleri yapılıyor. Bir tablomuz yaklaşık 1 buçuk ya da 2 ay sürede bitiyor. Kurs 8 ay sürüyor. Kursiyerlerimiz burada olmaktan çok memnunlar, burayı bir terapi merkezi olarak görüyorlar. Bizler de eğitmenler olarak, kursiyerlerimize elimizden geldiğince her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Kursumuza gelmek isteyen tüm kadınlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Burası bir terapi merkezi

Şehitkamil Belediyesinin sağladığı imkanların ev hanımları açısından önemli olduğuna vurgu yapan kursiyer Rabia Yüncü, "Buraya gelirken yani acaba gitsem mi gitmesem mi diye öyle endişeli geldim ama keşke daha önce gelseydim. Bütün hanımların gelmesini isterim. Çünkü burası bir terapi merkezi. Her şeyiyle gerçekten bir terapi merkezi olarak görüyorum. Yani psikoloğa falan gidene kadar insan buralara gelip bir şeylerle uğraşması, bir şeyler üretmesi, insanı düşünemeyeceğiniz kadar çok mutlu ediyor. Yaptığınız bir şeyi önünüze alıp bunu ben yaptım, bildim, ben yapabildim diyebilmek, insana özgüven veriyor. Hocamız da gerçekten çok hoş bir insan; sohbeti, muhabbeti içimizdeki o negatif duyguları alıp götürüyor. Daha bundan güzel ne olabilir ki? Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Herkesi de davet ediyorum. Bu imkanları bizlere sunan Şehitkamil Belediyemize de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP