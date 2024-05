Ev Hanımlarından Filistin'e Destek: Sesiz Kitap Okuma Eylemi

Filistin'de yaşanan insanlık vahşetine dikkat çekmek için harekete geçen bir grup ev hanımı Balıkesir'in Edremit ilçesi Cumhuriyet Meydanında 10 gün boyunca bireysel olarak sesiz kitap okuma eylemi yapacak.

Filistin'de yaşanan insanlık dramı ve katliamlara dikkat çekmek için böyle bir farkındalık etkinliği yaptıklarını ifade eden ev hanımı Pınar Kaya "Biliyorsunuz şu an Filistin toprakları işgal altında; uzunca bir süredir, yaklaşık 7-8 aydır. Kendimce bireysel olarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştım. Bulunduğum Edremit'te bununla ilgili hiçbir şey yapılmadığını düşünüyorum. Kendim bireysel olarak gittiğim her yerde bir alışveriş merkezinde, bir kafede, bir okulda ve her yerde Filistin'in adını geçirmeye kendi adıma söz verdim." dedi.

Bir kişi de olsa eylemini başlatmaya karar verdiğini ve İsrail vahşeti ile Filistin halkının yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini söyleyen Pınar Kaya "Burada bir kişiye dahi olsa Filistin'i anlatabilmek, orada yapılan zulümlere dikkat çekmek için gayret göstereceğim. Toplu olarak da bir şeyler yapmaya çalıştık ama sivil toplum kuruluşlarından olumlu dönüşler olmadı. 10 kişilik bir arkadaş grubum var. Onlarla her gün 18 ile 19 saatleri arası 10 gün boyunca buraya geleceğiz. Sessiz kitap okuma eylemi yapacağız. Kimseyi rahatsız etmeyeceğiz. Sessizce İsrail vahşetine dikkat çekeceğiz. Orada mazlumlar, masumlar, insanlık ölüyor. Balıkesir'in, Edremit'in yeteri kadar sesi çıkmıyor" dedi

Şu ana kadar yaşanan İsrail zulmüne karşı Filistin'in yanında çok ses çıktığını ifade eden Kaya "İnsanlara bağırdık olmadı. Yani biliyorsunuz meydanlara çıkıldı. Biz de sessizce bir şekilde, Edremit'te bir akım başlatıyoruz. Ben ve arkadaşlarım bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR