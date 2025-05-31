Ev hanımıyken azmi ve kararlığıyla patron oldu

Gaziantep'te evde yaptığı yemekleri satan ve daha sonra da bir iş yerinde çalışarak işe başlayan Sema Sarraf, sahibi olduğu yöresel yemek ürünleri hazırladığı işletmesinde 5 kadın çalıştırıyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Sema Sarraf, yaklaşık 5 yıl önce eşi vefat edince yıllardır evde yaptığı ve kentte daha çok Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan yuvalamanın yanı sıra içli köfte, mantı ile kente ait yöresel yemeklerin hazırlandığı bir işletmede çalışmaya başladı.

İşe başladığı işletmede 5 ay işçi olarak çalışan Sema Sarraf, daha sonra ise çocuklarının da desteğiyle kendi iş yerini kurmaya karar verdi.

Kurduğu işletmede gastronomi kenti Gaziantep'te daha çok Ramazan Bayramı'na özel olarak yapılan ve oldukça zahmetli bir yemek olan yuvalama, içli köfte ve mantı üretimi yapan Sema Sarraf, kurduğu işletmede hem patron oldu hem de kendisi gibi meslek sahibi olmak isteyen ev kadınlarına istihdam sağladı.

İlk olarak geliniyle birlikte üretim yapmaya başlayan Sema Sarraf, hazırladığı ürünleri komşularına ve yakınlarına satmaya başladı. Beklediğinden fazla talep alınca siparişleri yetiştirmek için işletmesini büyüten Sarraf, işletmesinde 5 kadına istihdam sağlıyor.

Merakı ve kararlılığı sayesinde kendi işinin patronu olan Sarraf, azmi ve çalışkanlığıyla birçok kadına örnek oluyor.

Zor şartlar altında başladığı iş hayatındaki başarı hikayesini İHA'ya anlatan Sema Sarraf, işini büyütüp daha fazla kadına istihdam sağlamayı hedeflediğini söyledi.

"Hayalini kurduğum meslekte 4 buçuk yıldır çalışmaktayım"

Açtığı dükkanda 4 kadın ile birlikte çalışan Sema Sarraf, kendi hayallerini gerçekleştirirken ev hanımlarına da istihdam sağlıyor. Bu işe girmeden önce pek çok iş düşündüğünü söyleyen Sarraf, "Eşim çalışmamı istemezdi bundan dolayı vefat ettikten sonra çalışma fikri oluşmamıştı tamamen tesadüf gelişen olay sonrası örgü, butik, ayakkabıcılık gibi pek çok meslek düşündüm fakat hayallerimin içinde yuvalama dükkanı açmak da vardı ve hayalini kurduğum meslekte 4 buçuk yıldır çalışmaktayım" dedi.

"Her gün iştahla işimin başına geçiyorum"

İşine heyecanla gittiğini dile getiren Sarraf, "Tarifi olmayan güzel duygular yaşıyorum. Sabah normalde ilaçların etkisiyle kalkamam ama burada bir işim var geceden ne yapacağımı planlıyorum. Heyecanla geliyorum ve her gün iştahla işimin başına geçiyorum" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel ve yuva sıcaklığında olması bize güç veriyor"

Kayınvalidesi ile birlikte çalışan Melike Sarraf her zaman destek sağlayacağını vurgulayarak, "Bu işe onunla birlikte başladık. Eşi vefat ettikten sonra desteğe ihtiyacı vardı ve bu işle tamamlanacağını düşündük. Şimdi bu işi yapıyoruz, bizim dışımızda üç kadına daha istihdam sağlıyoruz. Geleneksel olması yuva sıcaklığında olması bize güç veriyor" diye konuştu. - GAZİANTEP