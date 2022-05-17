Eurovision birincisi Ukraynalı müzik grubu, yardım için Avrupa turnesine çıkacak - Haberler

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı Kalush Orchestra, Ukrayna için bağış toplamak amacıyla Avrupa'ya turne düzenleyeceğini açıkladı.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan Ukraynalı Kalush Orchestra müzik grubunun üyeleri Ukrayna'nın Lviv kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Grubun solisti Oleg Psyuk yaptığı açıklamada Ukrayna için bağış toplamak istediklerini belirterek, "Ukrayna ve Silahlı Kuvvetlerine yardım toplamak amacıyla Avrupa'yı gezeceğiz. Sahne alacağımız şehri yakında Instagram sayfamızda duyuracağız" dedi. Psyuk, ayrıca Eurovision'da ödül olarak verilen heykeli açık artırmaya çıkaracaklarını ve elde edilen geliri orduya bağışlayacaklarını ifade etti.

Psyuk, grup üyelerinin Ukrayna dilindeki şarkıları yaygınlaştırmayı ve ülkenin kültürünü tanıtmak istediklerini söyledi.

Kalush Orchestra bu yıl 66'ncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, "Stefania" şarkısıyla 631 puan alarak birinci olmuştu. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna, daha önce 2004 ve 2016'da Eurovision'da birincilik elde etmişti. - LVİV

İhlas Haber Ajansı / Yerel