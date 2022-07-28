Etus Yönetim Kurulu Başkanı Giyik: "Ekonomik Kriz En Çok Taşımacı Esnafını Sıkıntıya Düşürdü"

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, "Ekonomik kriz en çok taşımacı esnafını sıkıntıya düşürdü. Pandemi vardı, tatil, kapanma oldu ama biz hep çalıştık. Giderlerimiz yerindeydi. Çok büyük zararlarla karşı karşıya kaldık" dedi.

ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, toplu ulaşım sektöründe yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Giyik, "Şu anda yaklaşık bir buçuk aydır yaz dönemini yaşıyoruz. Çalışan araçlarda tabi ki bir azaltmaya gittik. Biniş sayısı yüzde 75'in altında. Normal taşıdığımız yolcunun yüzde 25'ini taşıyoruz. Biz de yolcuya göre araç hareket ettiriyoruz. Bu her yaz döneminde olan bir durum. Biz buna hazırız. Çalışmayan araçlarımızın bakımını yaptırıyoruz. Bu anlamda bizim için avantaj oluyor" dedi.

"EKONOMİK KRİZDEN ÇOK ETKİLENİYORUZ"

Minibüs parça fiyatlarında 3 kat artış olduğuna dikkat çeken Giyik, şunları söyledi:

"Araçları yaptırmaya çalışıyoruz. Ekonomik krizden çok etkileniyoruz. Geçen sene veya ondan önceki senelerde yaptırdığımız araçların şu anda parçaları 3 katına çıkmış. Yüzde 300-400 artışlar söz konusu. Mazotta birkaç oldu indirim alıyoruz. İnşallah devamını yetkililerden bekliyoruz. Biz önümüzdeki sezona, okul sezonuna yaklaşık 200 araçla başlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki sezon ETUS'un farkını vatandaşlar daha iyi görecek. Pandemiden çıkmış olmanın vermiş olduğu sıkıntılar oldu. Şikayetler aldık ama önümüzdeki sezon böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağımızı umut ediyoruz. Bunun için de hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yazdan bütün araçlarımızı bakımlarını, tamirlerini yaptırıp sezonda hazır bir hale getirmeyi planlıyoruz.

"ÇOK BÜYÜK ZARARLARLA KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Tabi ki diğer esnaf arkadaşlarımız da zarar etti ama ekonomik kriz en çok taşımacı esnafını sıkıntıya düşürdü. Pandemi vardı, tatil, kapanma oldu ama biz hep çalıştık. Giderlerimiz yerindeydi. Biz hep çalıştık. Çok büyük zararlarla karşı karşıya kaldık. İnşallah böyle bir süreç ülkemizde, dünyada yaşanmaz. Umudumuz bu yönde. Devletten de mazotta bir iki indirim oldu. Gerçekten indirim olduğu zaman rahatlık oluyor. Biraz daha, buralardan geldi, mazot çünkü. Biraz daha indirim ile karşı karşıya bırakırsa daha da rahat, güzel hizmetler vereceğimizi düşünüyorum."