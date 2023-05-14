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ETÜ'ye kick boksta çifte madalya

ETÜ'ye kick boksta çifte madalya

Yerel Haberler

Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Üniversite Sporları Federasyonu (UNİLİG) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu ve Üniversite Sporları Federasyonu (UNİLİG) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2 madalya kazandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ev sahipliğinde 9-10 Mayıs 2023 tarihleri arasında 36 üniversiteden sporcunun katılımıyla gerçekleşen Kick Boks Şampiyonası'nda Kick Light kategorisinde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Vedat Ağyürek 69 kiloda altın madalyanın sahibi olurken, Kick Light 63 kiloda ter döken Ferhat Canyurt ise bronz madalyayı Erzurum'a getirdi.

1.'lik ve 3.'lük kürsüsüne çıkan sporcuları tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Üniversitemizin Kick Boksta çok önemli başarıları bulunuyor. Ulusal ya da uluslararası düzeyde katıldığımız her turnuvada derece elde ediyoruz. Tabii bu başarılarda sporcularımızın olduğu kadar antrenörlerimizin ve akademisyenlerimizin de emeği büyüktür. Bu nedenle başta sporcularımız Vedat ve Ferhat olmak üzere onlarla yakından ilgilenen tüm antrenör ve hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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