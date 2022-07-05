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ETÜ'ye engelsiz üniversite olma yolunda 4 bayrak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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ETÜ'ye engelsiz üniversite olma yolunda 4 bayrak

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde 4 Bayrak aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde 4 Bayrak aldı.

Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri her yıl düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri bu yıl da Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

ETÜ mekanda erişilebilirlik (turuncu bayrak) kategorisinde Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yaşam Merkezi 1 ve Yaşam Merkezi 2 binalarıyla 4 bayrak alarak adını ödül alan üniversiteler arasına yazdırdı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Engelsiz Üniversite Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Gürol, ETÜ'yü özel gereksinimli bireyler için daha yaşanabilir ve erişilebilir kılmak için çalıştıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl YÖK Engelsiz Üniversite Ödüllerinde Mekanda Erişilebilirlik kategorisinde 5 bayrak ödülü almıştık. Bu yıl da aynı gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Yıl içinde öğrencilerimizden gelen talepleri değerlendirerek gerekli birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizin sunmuş olduğu imkanlardan hem öğrencilerimiz hem de personellerimizin eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Almış olduğumuz ödülleri de doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi sayıyor ve ilerleyen günlerde yapmayı planladığımız projeler için bir motivasyon kaynağı olarak kullanıyoruz. Bu vesileyle aldığımız bayrak ödüllerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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