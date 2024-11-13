ETÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda Devir Teslim Töreni
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Yapı İşleri Daire Başkanlığı görevinde devir teslimi yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Ali Çelik, görevi İlhan Tohumcu'ya devretti. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, başarılı çalışmalarından dolayı Çelik'e teşekkür etti.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yapı İşleri Daire Başkanlığı'nda devir teslimi yapıldı.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve üst yönetimin yanı sıra Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personelinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Ali Çelik, Daire Başkanlığı görevini İlhan Tohumcu'ya devretti.
Rektörlükte düzenlenen törende konuşan Rektör Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Ali Çelik'e teşekkür ederken görevi devralan İlhan Tohumcu'ya yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM