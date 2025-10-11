Haberler

ETÜ ve İŞKUR İş Kulübü Protokolünü Yeniden İmzaladı

Erzurum Teknik Üniversitesi, İŞKUR ile olan iş birliğini yeniden imzalayarak üniversite öğrencileri ve istihdama katılmak isteyen dezavantajlı gruplara yönelik İş Kulübü Hizmetleri'ni sunacak.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) Erzurum İl Müdürlüğü arasında İş Kulübü Hizmetleri'nin sunumuna ilişkin iş birliği protokolü yeniden imzalandı.

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere iş hayatına ilk kez adım atacak bireylerin, iş değiştirmek isteyenlerin ve dezavantajlı grupların istihdama katılımını desteklemek amacıyla İŞKUR tarafından yürütülen İş Kulübü Programı'na ETÜ bu yıl da dahil oldu.

İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ile İŞKUR heyeti katıldı.

Protokol kapsamında ETÜ bünyesinde oluşturulan İŞKUR Kampüsünde, görevlendirilecek iş ve meslek danışmanları tarafından öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, mülakat teknikleri ve özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Ayrıca öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilecekleri ve mesleki deneyim kazanabilecekleri İşbaşı Eğitim Programına dahil edilebilecek.

Bu yıl gerçekleştirilecek programdan toplam 226 öğrenci yararlanabilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
