ETÜ UZEM'de Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

ETÜ UZEM'de Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
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Erzurum Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş, koordinatörlük görevini Prof. Dr. İrfan Kaymaz'a devretti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (UZEM) devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve üst yönetimin yanı sıra UZEM Personelinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş Koordinatörlük görevini Prof. Dr. İrfan Kaymaz'a devretti.

Rektörlükte düzenlenen törende konuşan Rektör Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş'a teşekkür ederken görevi devralan Prof. Dr. İrfan Kaymaz'a yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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