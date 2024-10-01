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ETÜ, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda İş Birliklerini Geliştiriyor

ETÜ, Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumunda İş Birliklerini Geliştiriyor
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Erzurum Teknik Üniversitesi, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu'na katıldı. ETÜ, Özbekistan üniversiteleri ile Erasmus+ projeleri ve iş birlikleri için önemli görüşmeler yaptı ve 8 üniversite ile protokoller imzaladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), 27-28 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Özbekistan Eğitim Forumu'nda yer aldı. Türkiye'den ve Özbekistan'dan çok sayıda üniversitenin iştirak ettiği eğitim formuna ETÜ adına Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim katıldı.

Eğitim forumunda Özbekistan üniversiteleri ile ETÜ arasında Erasmus+ KA171 projesi ve Memorandum of Understanding (MoU) ikili iş birliklerine yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Tashkent Institute of Textile and Light Industry, Namangan Institute of Textile Industry, Fergana Polytechnic Institute, Karakalpak State University, Bukhara Engineering-Technological Institute, Bukhara State University, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy ve Zarmed University olmak üzere 8 Özbekistan üniversitesi ile ETÜ arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlerin ortaklaşa düzenlenmesini kapsayan Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Protokolleri imzalandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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