ETÜ, stantlarıyla devlet teşvikleri tanıtım günlerinde yerini aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde Erzurum'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günlerinde yerini aldı.

"Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında" sloganıyla gençleri kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya getirmek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezinde 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte gençler burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları ve uluslararası alandaki proje destekleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kristal Girişimcilik Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜSEM) ile fuara katılan ETÜ'nün stantlarına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden oluşan teknoloji takımları yazılımları ve tasarımları kendilerine ait olan insansız hava ve uzay araçları ile roketlerini sergileyerek ziyaretçilere cihazlar hakkında bilgi verdi.

Fuarda Kristal Girişimcilik Merkezinden destek alarak kendi firmalarını kuran girişimciler düzenlenen söyleşide teknoloji odaklı iş fikirlerini, marka değeri ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülmesi için girişimcileri fikir aşamasından pazara kadar olan süreçte destekleyerek, bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak işletmelerin kurulması için hizmet veren ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezinde yaşamış olduğu deneyim ve tecrübeleri çok sayıda gence aktardı.

Tüm stantları ziyaret ederek kurum temsilcileriyle sohbet eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, fuarın gençler için oldukça faydalı olduğunu dile getirerek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. - ERZURUM