ETÜ Öğrencisi Alkım Oberon Karakuş'un Trafik Kazasında Hayatını Kaybetmesi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencisi Alkım Oberon Karakuş için Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Alkım Oberon Karakuş, 12 Ağustos tarihinde geçirdiği trafik kazası sonra hayatını kaybetti. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan öğrenci için taziye mesajı yayımladı. Mesajında Özcan şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Alkım Oberon Karakuş'un 12 Ağustos 2024 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." - ESKİŞEHİR