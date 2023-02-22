ETÜ'nün deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) toplanan ayni ve nakdi yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) toplanan ayni ve nakdi yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ETÜ mensupları ve Erzurumlu hayır sever iş insanlarından toplanan mont, ısıtıcı, iç giyim, ayakkabı, tüp, kişisel ve genel hijyen malzemeleri üniversite tarafından tahsis edilen kamyona yüklenerek depremin en çok sarstığı şehirlerden olan Hatay'a ulaştırıldı.

ETÜ Personel Daire Başkanı Abdulmütalip Çetin'in koordinasyon merkezindeki yetkilerle yapmış olduğu görüşmeler sonucunda, toplanan yardımlar Hatay'ın Antakya İlçesine bağlı Kisecik ve Yaylacık köyleri ile Defne İlçesine bağlı Hancağız köyünde bulunan vatandaşlara dağıtıldı.

Ayrıca bölgeye giden ekipte yer alan ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Melikşah Turan ve Dr. Öğr. Üyesi İzzet Ülker bölgedeki depremzedelerle bir araya gelerek ön iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarına katıldı.

Ekip daha sonra depremde ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Rabia Elmacı'nın akrabalarını ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın ve ETÜ Ailesi'nin taziye dileklerini iletti.

Bölgeye ulaştırılan yardımlara ilişkin konuşan Rektör Çakmak felaketin ilk gününden itibaren tüm imkanların seferber edildiğini belirterek: "Depremzedelerimiz için üniversitemiz genelinde ayni ve nakdi yardım kampanyaları başlattık. Toplanan malzemeleri ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon kurarak deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Yalnızca üniversitemiz personelleri ve öğrencileri değil aynı zamanda Erzurumlu hemşerilerimiz ve iş insanlarımız da kampanyamıza dahil olarak çeşitli yardımlarda bulunuyorlar. Bu zor günümüzde yardımlarını esirgemeyen ve Gecesini gündüzüne katarak bölgede çalışmalarını sürdürün ekiplerimize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu. - ERZURUM