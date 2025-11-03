Haberler

ETÜ Mezunları Buluştu: Geçmiş Anılar ve Gelecek Planları

Güncelleme:
Erzurum Teknik Üniversitesi mezunları, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelip öğrencilik anılarını paylaştı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, mezunlarla bağlarını koparmadıklarını ve onların başarılarını takip ettiklerini vurguladı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) mezunları, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARPAM) tarafından düzenlenen etkinlikte bir kez daha bir araya geldi.

ETÜ'lü mezunların üniversitede geçirdikleri öğrencilik yıllarının ve mezuniyet sonrası işe girme süreçlerinin konuşulduğu etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez ile Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu, akademisyenler ve mezun öğrenciler katıldı.

Yaşam Merkezinde düzenlenen öğle yemeği programında bir araya gelen ETÜ'lü mezunlar, yıllar sonra aynı çatı altında buluşmanın heyecanını yaşarken üniversite günlerine dair anılarını paylaştı. Mezunlar, öğrencilik yıllarında edindikleri dostlukları yeniden hatırlayarak hem duygusal hem de keyifli anlar yaşadı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, mezunlarla yeniden buluşmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek: "ETÜ olarak mezunlarımızla bağlarımızı hiçbir zaman koparmıyoruz. Çünkü biz, öğrencilerimizi mezun ettikten sonra onlara veda etmiyor, aksine başarılarını takip ediyor, gelişimlerini destekliyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Üniversitemizden mezun olan her bir birey, üniversitemizin vizyonunu ve değerlerini gittiği her yere taşımakta, bilgi birikimiyle topluma katkı sunmaktadır. Ülkemizin farklı şehirlerinde ve sektörlerinde görev yapan mezunlarımızın başarıları bizleri gururlandırıyor. Onların azmi, gayreti ve üretkenliği, ETÜ'nün kararlı adımlarla ilerlemesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Program öğle yemeğinin ardından kampüs yerleşkesinde mezun öğrenciler anısını düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
