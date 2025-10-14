ETÜ'lü akademisyene Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üstün başarı ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde YÖK Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Törende Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nazife Özer, Güzel Sanatlar ve Mimarlık kategorisinde 2025 yılı YÖK Üstün Başarı Ödülüne layık görüldü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yapı Bilimleri Doktora Programı kapsamında tamamladığı "Geleneksel Doğal Çimentonun Killi Kireçtaşı (Marn) ile Üretim Olanakları ve Performans Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı tez çalışmasıyla ödül almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Nazife Özer, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Prof. Dr. Seden Acun Özgünler danışmanlığında hazırlanan tezde, killi kireçtaşı kullanılarak doğal, sürdürülebilir ve Portland çimentosuna alternatif bir hidrolik bağlayıcının hem geleneksel yapıların restorasyonunda hem de çağdaş yapılarda kullanımına yönelik üretim imkanları araştırıldı. Ayrıca yerel hammadde kaynaklarına dayalı bağlayıcı üretim süreçleri ortaya konuldu.

Türkiye'de henüz üretimi yapılmayan doğal hidrolik bağlayıcılara odaklanan çalışmada, hammadde seçiminden üretim sürecine, bağlayıcıların uzun dönem performansı ve dayanıklılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesine kadar geniş kapsamlı deneysel bir araştırma yürütüldü. Farklı kalsinasyon sıcaklıklarında elde edilen malzemelerin detaylı karakterizasyonları gerçekleştirildi ve bu veriler ilk kez ticari ürünlerle eş koşullarda karşılaştırıldı. Çalışma, yerel ve sürdürülebilir kaynaklara dayalı yeni bir üretim potansiyeli ortaya koyarken hem restorasyon alanında hem de çağdaş yapı uygulamalarında değerlendirilebilecek yenilikçi bir yapı malzemesi geliştirilmesine olanak sundu.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Dr. Öğr. Üyesi Nazife Özer'i tebrik ederek, elde edilen başarının ETÜ'nün akademik personelinin yüksek niteliğini ve bilimsel düzeyini ortaya koyduğunu belirtti. Ulusal çapta takdir edilen bu tür başarıların, üniversitenin itibarını artırdığını söyleyen Rektör Çakmak, Dr. Öğr. Üyesi Özer'in çalışmasının hem akademi dünyasına hem de ilgili sektörlere önemli katkılar sunacağına inandığını ifade etti. - ERZURUM