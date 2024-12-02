Üye Girişi
Haberler
Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir

 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu

Muhaliflerin eline geçen hastaneyi savaş uçaklarıyla vurdular

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

ETÜ KARPAM Devir Teslim Töreni Gerçekleşti

ETÜ KARPAM Devir Teslim Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KARPAM) devir teslim töreni düzenlendi. Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı, müdürlük görevini Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan'a devretti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (KARPAM) devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sulatan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez ile merkez personelinin katılımı ile gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı, müdürlük görevini Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan'a devretti.

Rektörlük Makamında düzenlenen törende Rektör Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı'ya teşekkür ederken görevi devralan Doç. Dr. Mehmet Enes Arslan'a yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kolej kıyafetiyle İzmir'i salladı
img

Taraftarların beklediği haber geldi
img

Sınırımız neden yangın yeri? Hakan Fidan tek cümleyle özetledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Uzak Şehir 4. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! G. I. Joe Snake Eyes filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? G. I. Joe Snake Eyes filmi ne zaman, nerede çekildi? 3 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Ömer Barutçu kimdir, hangi partide görev yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.