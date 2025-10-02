ETÜ ile Urmia Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İran'daki Urmia Üniversitesi arasında bilimsel ve akademik iş birliğini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Urmia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmoud Rezazadeh Bari'nin yanı sıra her iki üniversitenin üst düzey yöneticileri katıldı.

Protokol kapsamında akademisyen ve personel değişimi, lisans ve lisansüstü öğrenci hareketliliği, akademik bilgi ve materyal paylaşımı, ortak araştırma projeleri ve yayınlar, akademik toplantılara katılım ve ortak etkinliklerin düzenlenmesi konularında mutabakata varıldı.

İmza töreninin ardından Rektör Çakmak, İran heyetini üniversitenin inovasyon merkezleri olan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM), Kristal Girişimcilik Merkezi ve MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi'nde ağırlayarak, bu merkezlerde yürütülen projeler ve araştırma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

İmzalanan protokole ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Çakmak, Urmia Üniversitesi ile kurulacak iş birliğinin iki ülke arasındaki akademik ilişkileri güçlendireceğini belirterek, protokolün eğitim, araştırma ve kültürel etkileşim açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Urmia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmoud Rezazadeh Bari ise anlaşmanın öğrencilere, akademisyenlere ve bilimsel üretime yeni fırsatlar sunacağını vurgulayarak, ortak projelerin kısa sürede hayata geçirileceğine inandığını dile getirdi. - ERZURUM