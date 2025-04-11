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ETÜ'den Türk Polis Teşkilatı'na 180. Yıl Kutlaması

ETÜ'den Türk Polis Teşkilatı'na 180. Yıl Kutlaması
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Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Eğitim ve Kültür Kulübü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek polis teşkilatına vefa gösterdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Kültür Kulübü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Polis teşkilatının toplum huzuru ve güvenliği için üstlendiği role dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda polis ekibi ve öğrenci katılım sağladı.

Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen etkinlikte kulüp üyeleri ve öğrenciler polislere çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, hazırladıkları pastadan ikram etti.

Programa ilişkin açıklamada bulunan Eğitim ve Kültür Kulübü öğrencileri, etkinliğin polis teşkilatına vefa niteliğinde olduğunu belirterek: "Polisimiz toplumun huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışıyor. Biz de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kahraman polislerimizle bir araya gelmek ve onların nezdinde tüm polis teşkilatına teşekkür etmek istedik" ifadelerini kullandılar. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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