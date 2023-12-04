ETÜ'de Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme Toplantısı Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplasına Rektör Çakmak'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ile akademik ve idari birimlerin yöneticileri katıldı.

2019 yılında başlayan Dış Değerlendirme sürecinin ardından, 2023 yılında Kurumsal Akreditasyon süreci başladı. Bu kapsamda kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinde "planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma" döngülerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda şimdiye kadar gelinen süreç değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Rektör Çakmak, kalite süreçlerinin önemine dikkat çekerek: Kurumsal Akreditasyon çalışmalarını değerlendirmek amacıyla akademik ve idari personellerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Özellikle kalite komisyon üyelerimizin bugüne kadar yapmış olduğu özverili çalışmalardan ötürü tebrik ediyorum. Sürecin sonunda 5 yıllık akredite olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Benimsediğimiz yönetişim ilkesinin bir gereği olarak sizlerle belirli periyotlarda toplantılar yapıyor ve stratejilerimizi hep birlikte belirliyoruz. İnanıyorum ki süreci başarıyla tamamlayacak ve üniversitemizi akredite edeceğiz. Bu vesileyle katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Rektör Çakmak'ın konuşmasının ardından Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Ümit İncekara, komisyon gündeminde yer alan konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantı, komisyonun gündeminde bulunan konuların görüşülmesinin ardından sona erdi. - ERZURUM