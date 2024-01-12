ETÜ'de idari personellere teşekkür programı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) beşinci ve onuncu çalışma yılını tamamlayan idari personeller için program düzenlendi.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sulatan Elmalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve çok sayıda idari personel katıldı.

ETÜ bünyesinde yıllardır özveriyle çalışan personellerle bir araya gelmek ve kurum içi iletişim köprüsünü geliştirmek amacıyla düzenlenen programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Rektör Çakmak, ETÜ'de görev yapan tüm kadroların ortak amacının üniversiteyi bulunduğu konumdan daha ileriye taşımak olduğunu belirterek: Hangi hizmet kolunda çalışıyor olursak olalım hangi görevi icra ediyor olursak olalım hepimiz işimizi en iyi şekilde yapmakla mükellefiz. Hepimiz makamların geçici olduğunun farkında olarak işimizi en iyi şekilde yapmaya ve bırakacağımız eserlere odaklanmalıyız. Çünkü kalıcı olan şahıslar değil bu eserler olacaktır. Ancak herkesin bilmesini isterim ki bu eserlerde yalnızca bir kişinin değil tüm akademik ve idari personelimizin emeği bulunuyor. Bugün üniversitemizde 600'ü aşkın personelimizle çalışmalarımızı yürütüyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu noktada hepimizin yaptığı iş büyük önem arz ediyor. Yapılan her iş birbirinden kıymetli ve zorluklar barındırıyor. Bu vesileyle üniversitemiz için yapmış olduğunuz özverili çalışmalar için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından personellere tek tek teşekkür belgelerini takdim eden Rektör Çakmak, tüm personeli sahneye davet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ERZURUM